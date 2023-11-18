العالم اليوم - فيديو لغارات إسرائيلية على مناطق في غزة.. ومقتل مدير مستشفى

انتم الان تتابعون خبر فيديو لغارات إسرائيلية على مناطق في غزة.. ومقتل مدير مستشفى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 01:23 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل مدير مستشفى الوفاء للمسنين وإصابة أطباء آخرين، مساء يوم الجمعة، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، ما أدى لمقتل مدير المستشفى وإصابة عدد من الأطباء.

وشنّ الطيران الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف الإسرائيلي طال عدة مناطق في مخيم جباليا، ومنازل في بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

كما ذكر التلفزيون الفلسطيني، أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة وأحزمة نارية في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للغارات والقصف الإسرائيلي على غزة.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، مساء الجمعة، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوة إسرائيلية، اقتحمت البلدة، وداهمت عدة أحياء منها أبو شملة والسلمة، ومحيط المدارس، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة السبت، مدينة طولكرم من الجهتين الغربية والجنوبية، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.