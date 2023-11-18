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أحمد جودة - القاهرة - "إسرائيل كيان محتل ومغتصب".. كارول سماحة تشن الهجوم على الكيان الصهيوني بسبب أطفال فلسطين، تشهد الحرب الفلسطينية الإسرائيلية ظهور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي ومشاهير العالم، أبرزهم داعم لأهل قطاع غزة.

ويبرز نجوم عدد مميز من نجوم الوسط الفني والغناء، دعمهم الشديد ومدى وقوفهم بجانب القضية الفلسطينية، ضد الكيان الصهيوني الذي لا يعرف الرحمة والإنسانية، ويطلق النار على المدنيين الأبرياء.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، دعم الفنانة اللبنانية كارول سماحة للقضية الفلسطينية، لتواصل دعمها لأهل فلسطين في الحرب ضد جيش الاحتلال الصهيوني، الذي لقى فيها عدد كبير من الشهداء من قطاع غزة.

"إسرائيل كيان محتل ومغتصب".. كارول سماحة تشن الهجوم على الكيان الصهيوني بسبب أطفال فلسطين

"إسرائيل كيان محتل ومغتصب".. كارول سماحة تشن الهجوم على الكيان الصهيوني بسبب أطفال فلسطين

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وضمن هذا الإطار ترصد كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن دعم الفنانة كارول سماحة للقضية الفلسطينية، من خلال السطور التالية الآتي.

كارول سماحة تكشف عن رأيها في الصراع العربي الإسرائيلي

وأبدت الفنانة كارول سماحة رأيها حول الصراع العربي القائم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزت دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن إسرائيل لا يحق لها الدفاع عن نفسها.

ونشرت كارول عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا، وكتبت: "لا.. ما بيحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لأنها كيان محتل ومغتصب للأراضي الفلسطينية!".

وتابعت: "وأي حدا بيحارب إسرائيل هو مقاوم عم بيدافع عن أرضو ومحيطو!،أما دم الأطفال والأبرياء فما راح سدى، بل غير نظرة العالم وكشف للرأي العام مين الإرهاب الحقيقي".

"إسرائيل كيان محتل ومغتصب".. كارول سماحة تشن الهجوم على الكيان الصهيوني بسبب أطفال فلسطين

كارول سماحة تندد بجرائم الاحتلال ضد قطاع غزة

كانت نددت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بجرائم الاحتلال الصهيوني والمجازر التي يرتكبها في حق أهل قطاع غزة والشعب الفلسطيني، التي شنت من الكيان الصهيوني ضد فلسطين منذ بداية الأحداث يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكتب كارول عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إكس" تويتر سابقًا: "مجارز غزة والجرائم التي تم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من سنين أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من النازيين وأحداث 7 أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة التي تدعي حماية حقوق الإنسان، تحت أعين الجميع وللأبد.

آخر أعمال الفنانة كارول سماحة

جدير بالذكر أن كانت طرحت كارول سماحة أغنيتها تحت عنوان "نسخة مني" في صيف 2023، من كلماته سليم عساف وقد كانت تعرض للإنتقادات الكثير، بسبب جرأة الملصق الإعلاني للأغنية.