العالم اليوم - بالفيديو: قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة بنابلس

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم بلاطة بنابلس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 02:21 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر السبت، بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة شخصين، خلال قصف طائرة إسرائيلية مسيرة، لمقر حركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس.

ووفق الوكالة فإن الطائرة المسيّرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإلحاق أضرار كبيرة في المكان.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء وفاة 5 مواطنين.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد على الفور تنفيذه لهذه الضربة.

غارات على غزة

وشنّ الطيران الإسرائيلي، مساء الجمعة، سلسلة غارات عنيفة، على عدة مناطق شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف الإسرائيلي طال عدة مناطق في مخيم جباليا، ومنازل في بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

كما ذكر التلفزيون الفلسطيني، أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة وأحزمة نارية في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، مساء الجمعة، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوة إسرائيلية، اقتحمت البلدة، وداهمت عدة أحياء منها أبو شملة والسلمة، ومحيط المدارس، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة السبت، مدينة طولكرم من الجهتين الغربية والجنوبية، وتمركزت في الحي الجنوبي وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.