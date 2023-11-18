نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليميني المتطرف إيمانويل شيلو.. مصر ليست صديقا حقيقيا لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غزة بعد الحرب يجب أن تكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة

نشرت القناة السابعة الإسرائيلية، التابعة للحركة الدينية اليمينية المتطرفة في إسرائيل، تقريرا تدعو فيه إلى إعادة احتلال قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى عدم تسليم السيطرة على غزة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولا إلى مصر بعد انتهاء الحرب الدائرة في القطاع.

وفيما يتعلق بفكرة سيطرة مصر على غزة، قال رئيس تحرير القناة اليميني المتطرف إيمانويل شيلو إنها فكرة بعيدة المنال وخطيرة، قائلا: "مصر ليست صديقا حقيقيا لإسرائيل؛وقد تصبح في أي وقت عدوا لدودا ".

وقال التقرير، الذي يحمل عنوان "لا عباس ولا السيسي"، إن غزة بعد الحرب يجب أن تكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، ويجب ألا تقع السيطرة على السكان الذين بقوا هناك في أيد أجنبية وغير صديقة، وأن الحل الأفضل يتفق عليه جميع الأطراف.، هو نقل هؤلاء السكان إلي أماكن أخرى.

وأضاف أن الشعب الإسرائيلي بأكمله يصلي ويقدم الدعم اللوجستي والمعنوي لجنودنا أثناء عملهم في غزة لإلحاق الأذى المتزايد بحركة حماس التي تكافح من أجلال التوصل لوقف إطلاق النار بالرهائن المختطفين.

وأكد أن: " اتفاق السلام المبرم بين إسرائيل والاستقرار النسبي المرتبط به تحقق جزئيًا بسبب نزع السلاح وحظر الاحتفاظ بقوات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة الشاسعة من شبه جزيرة سيناء التي تفصل بين البلدين".

عدم تسليح العرب

وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل أدركت على المستوى الأمني، وبشكل مؤلم للغاية، أن عليها أن تمنع الأعداء العرب من تسليح أنفسهم وبناء قوتهم العسكرية.

وقد وعد قادة "اتفاقيات أوسلو" أنه سوف يمنحون الأراضي العربية سلطة حكومية منزوعة السلاح، بما في ذلك الجيش. فقط شرطة قوية مسلحة فقط بالأسلحة الخفيفة. وانهار الاتفاق في غضون سنوات قليلة، وما زال الوضع الأمني ​​يتدهور في الضفة الغربية، وخاصة في قطاع غزة.

وأكمل: “حتى فكرة أنه من الممكن لإسرائيل أن تعمل وتعيش لسنوات عديدة مع عدو لا يرحم ويريد تدميرها، وأن تبني لنفسها قوة عسكرية لهذا الغرض، تبين أنها مجرد وهم. "عندما نعتقد أننا نرتكب خطأً فادحًا عندما نكون محميين، فإن استخباراتنا تعرف دائمًا كيف تقرأ نوايا العدو.

تعلم الدرس

«لقد تعلمنا هذا الدرس بتكلفة باهظة، فبعد مرور خمسين عامًا على حرب يوم الغفران (الاسم العبري لحرب أكتوبر عام 1973)، قُتل اليوم أكثر من 1200 شخص واختطف 240، عندما اعتقدنا خطأً أننا تعلمنا الدرس من حرب يوم الغفران»، وفقا لما أورده التقرير.

هذه هى الدروس المستفادة من فشلنا، مرة أخرى فشلت استخباراتنا." أثناء قراءة الخرائط، وفهم قدرات العدو، وفك رموز نواياه، اعتقدنا مرة أخرى خطأً بوجود خط حدودي متين، فقط ليتم اختراقه بسهولة،الاستنتاج إذن واضح: يجب أن نحرم أعداءنا من القدرة على تسليحهم وتدريبهم لا يتمكنوا من إيذاءنا.

وما دامت القدرة على الإيذاء موجودة فلا يمكن أن نجزم بأنها لن تضرنا. وهذا ينطبق على حماس وحزب الله وإيران.

وتابع التقرير العبري: "هناك شيء آخر يجب أن يكون واضحا: لا يمكننا أن نثق في أي شخص للقيام بهذه المهمة نيابة عنا.

عندما سلم رابين وبيريز قطاع غزة إلى ياسر عرفات، زعما أن الوضع الأمني ​​سيتحسن مع قيام السلطات،وستكون السلطة الفلسطينية قادرة على الوقوف في وجه حماس.

والحقيقة أن حماس، تحت قيادة عرفات وأبو مازن، تزايدت قوتها في قطاع غزة، وطورت أساليب قتالية شملت استخدام الأجهزة المتفجرة القوية، والأنفاق الانفجارية، والهجمات على أولئك الذين لا يتمتعون بالقدرات الكافية، ونفذ الجنود والمدنيون سلسلة من الهجمات المروعة الهجمات.

فقرر آرييل شارون وحكومته التخلي عن المنطقة، وعرفات فضل وخليفته إلى التوصل لتفاهم مع حماس بدلًا من مواجهتها.

حماس وبناء قوة كوماندوز مدربة

وأضاف إيمانويل شيلو:"اليمين الأيديولوجي والرأي العرقي الديني حاربوا بضراوة قرار سحب القوات من مستوطنة غوش قطيف (الاسم العبري لمستوطنة غزة السابقة) وعارضوا مرارا وتكرارا تدمير المستوطنات هناك".

وجاء في التحذير أن غزة ستصبح مركزا للإرهاب، مما سيطلق العنان للإرهاب ليس فقط على المستوطنات المحيطة بها، بل أيضا على عسقلان وأشدود، بآلاف الصواريخ التي لم يتوقعها حتى أصحاب العقول البرتقالية، أن الترسانة ستصل إلى تل أبيب وإسرائيل ".

وذكر أن: “بعد أقل من عامين من اقتلاع مستوطنات غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية، أطاحت حماس بأتباع أبو مازن واستولت على السلطة في قطاع غزة. وفي نفس الوقت الذي تطورت فيه القدرة الصاروخية والقتال الأنفاق التي عرفناها بالفعل، علمنا في ذلك السبت الأسود والمرير أن حماس تمكنت أيضًا من بناء قوة كوماندوز مدربة، ومسلحة بأسلحة متطورة وقسوة سادية، وحتى بناء خطة عمل لهجوم واسع النطاق وجدت فيه قوات الجيش الإسرائيلي غير مستعد ".

وأضاف: "الاستنتاج من كل هذا واضح: على الأقل من الناحية العسكرية، يجب إلغاء فك الارتباط وأوسلو، ويتعين على جيش إسرائيل أن يستعيد على المدى الطويل القدرة على العمل بسهولة داخل غزة وحدودها، وأن يحبط أي محاولة لبناء قوة عسكرية خطيرة هناك. ولن يحدث هذا دون وجود عسكري دائم وواسع النطاق في مناطق مختلفة من قطاع غزة".