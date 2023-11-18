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أحمد جودة - القاهرة - تونس تصدر "قرار صادم" لسائقي الدرجات النارية، أصدرت الحكومة التونسية، قرار صادم تجاه سائقي الدرجات النارية الصغيرة والمتوسطة، يلزم باستخراج رخصة قيادة لهم.

تونس تصدر "قرار صادم" لسائقي الدرجات النارية

تونس تصدر "قرار صادم" لسائقي الدرجات النارية

أوضح المسؤول الإعلامي في المرصد التونسي للسلامة المرورية، مراد الجويني، أنه بدءًا من يناير 2024، ستكون رخصة القيادة إلزامية لجميع سائقي الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة في تونس، وسيتم الحصول على هذه الرخصة من خلال تلقي تدريب نظري مجاني يتم توفيره بواسطة مدارس تعليم القيادة بالتعاون مع المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية التونسية.

وأعلن الجويني، عن إطلاق حملات تدريبية مجانية لسائقي الدراجات النارية الذين يخضعون لهذه الفئة من التراخيص، وبعد اجتياز التدريب، سيحصل السائقون على رخصة قيادة يمكنهم عرضها عند الطلب من قبل رجال المرور.

وشار الجويني إلى أن التدريب النظري يركز بشكل رئيسي على إشارات المرور والتوقف والانعطاف والتجاوز وأولوية المرور والإسعافات الأولية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما جاء في المرسوم الحكومي المتعلق بتنظيم فئات رخص القيادة للدراجات النارية وشروط تسليمها وصلاحيتها للدراجات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعربات ذات الثلاث والأربع عجلات.

أنواع الرخص التونسية

تنقسم أنوع الرخص في تونس إلى ثلاثة، وفيما يلي سوف تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية التفاصيل الكاملة في هذا الشأن وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

الفئة الأولى السائقين الذين تجاوزوا سن الأربعين، وقد بدأ تطبيقها من يناير 2022.

الفئة الثانية السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و40 سنة، وقد بدأ تطبيقها في يناير 2023.

الفئة الثالثة السائقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، وسيتم تطبيقها في يناير 2024.

حوادث الطرق في تونس

تونس تصدر "قرار صادم" لسائقي الدرجات النارية

تصل نسبة الوفيات في هذه الحوادث إلى 30% من إجمالي ضحايا الحوادث، وأكثر من 35 % من الجرحى. وسجلت وحدات الحماية المدنية وفاة سبع7 أشخاص وإصابة410 آخرين في حوادث مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا للمتحدث باسم الحماية المدنية.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 431 تدخلًا، بما في ذلك 103 تدخلات للإسعاف والنجدة على الطرقات و290 تدخلًا للإسعاف في حوادث غير مرورية و29 تدخلًا لإطفاء الحرائق.