العالم اليوم - إطلاق نار في مستشفى بولاية أميركية يسفر عن سقوط ضحايا

انتم الان تتابعون خبر إطلاق نار في مستشفى بولاية أميركية يسفر عن سقوط ضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 03:24 صباحاً - أعلنت السلطات في ولاية نيوهامشير الأميركية مساء الجمعة وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع "ضحايا عدة"، دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.

وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرق البلاد، على منصة "إكس" أنه "تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيوهامشير. لقد قضى المشتبه به".

وكانت الشرطة المحلية قد أعلنت قبيل ذلك عبر "إكس": "حصول إطلاق نار في مستشفى عام في كونكورد في ولاية نيوماشير"، مشيرة إلى سقوط "ضحايا عدة"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات قتل وإطلاق نار.

وفي نهاية أكتوبر سجّلت في ولاية ماين المجاورة أسوأ حصيلة إطلاق نار في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، حين عمد رجل بواسطة بندقية نصف آلية إلى إطلاق النار داخل صالة بولينغ ثم فتح النار بعد نحو عشر دقائق في مطعم ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 13، قبل أن ينتحر.