العالم اليوم - جوائز "الكاف" لأفضل لاعب.. 4 من المغرب في القائمة النهائية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 03:24 صباحاً - ضمّت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 أربعة لاعبين من المغرب، بعد إنجاز منتخب "أسود الأطلس" وحلوله رابعا في مونديال قطر نهاية 2022 في إنجاز إفريقي غير مسبوق.

وكشف الاتحاد الإفريقي للعبة الجمعة عن قائمة من عشرة لاعبين ضمت الحارس ياسين بونو (الهلال السعودي)، الظهير أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، المهاجم يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) ولاعب الوسط سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

كما ضمّت القائمة النيجيري فيكتور أوسيمين المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي، المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، الجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي)، السنغالي ساديو مانيه المتوج العام الماضي (النصر السعودي) والكاميرونيين فنسان أبو بكر (بشيكتاش التركي) وفرانك أنغيسا (نابولي الإيطالي).

وقامت لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.

ويتنافس مدرب المغرب وليد الركراكي على جائزة أفضل مدير فني مع الجزائري عبد الحق بن شيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الإفريقي والكأس السوبر الإفريقية، السويسري مارسيل كولر الذي قاد الأهلي المصري الى استعادة لقبه في مسابقة دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي ومدربي السنغال وغامبيا أليو سيسيه (المتوج العام الماضي) والبلجيكي توم ساينتفيت تواليا.

كذلك يتنافس خمسة مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى هم المغربي بونو، المصري محمد الشناوي (الأهلي)، الكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، الجنوب إفريقي رونوين وليامس (ماميلودي صنداونز) والسنغالي حامل اللقب إدوار مندي (الأهلي السعودي).

وتواجد المغربيان بلال الخنوس (غنك البلجيكي) وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) ضمن قائمة من 5 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد.

وبالإضافة إلى ذلك، يتنافس 10 لاعبين على جائزة أفضل لاعب محلي بينهم 7 من الدول العربية.

وتواجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إلى جانب السنغال، غامبيا وغينيا الإستوائية.

وضمّت قائمة المرشحين لأفضل ناد الأهلي المصر المتوج بدوري أبطال إفريقيا، الوداد البيضاوي (المغربي)، ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بطل أول نسخة من دوري إفريقيا، اتحاد العاصمة (الجزائر) ويونغ أفريكانز (تنزانيا).

وسيُحدّد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة "كاف" الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.

هذا ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.