العالم اليوم - صندوق النقد: الصراع الراهن يدمر سكان غزة واقتصادها

انتم الان تتابعون خبر صندوق النقد: الصراع الراهن يدمر سكان غزة واقتصادها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 04:22 صباحاً - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة، إن الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل "يدمر" سكان غزة واقتصادها.

وفي مقابلة مع "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، قالت جورجيفا، إن الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس له "آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية".

وأشارت جورجيفا إلى أن الصراع الدائر "يشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

وأوضحت أن "تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد العالمي محدود للغاية، ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد".

وأضافت: "الحرب بين إسرائيل وحماس مدمرة لقطاع غزة، واقتصاد الضفة الغربية يتأثر بشدة وإسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا".

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد قالت الإثنين الماضي، إن إسرائيل جمعت ديونا بحاولي 30 مليار شيكل (7.8 مليار دولار) منذ بدء التصعيد في غزة.

وأوضحت أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.

وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بواقع 22.9 مليار شيكل في أكتوبر، وهي قفزة من 4.6 مليار شيكل في سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6 في المئة.