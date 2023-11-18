العالم اليوم - فيديو: قصف إسرائيلي لخان يونس يوقع 26 قتيلا أغلبهم أطفال

انتم الان تتابعون خبر فيديو: قصف إسرائيلي لخان يونس يوقع 26 قتيلا أغلبهم أطفال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 04:22 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بسقوط 26 مدنيا أغلبهم من الأطفال، في قصف لطائرات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، طال عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات متتالية على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لمقتل 26 مواطنا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات إسرائيلية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وقصفت طائرات إسرائيلية مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لمقتل عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.

وفي طوباس بالضفة الغربية، قال شاب وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في المدنية.

وذكرت مصادر في جمعية الهلال الأحمر لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن وفاته فور وصوله المستشفى.

وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.