نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربات متبادلة.. حرب روسيا وأوكرانيا تظهر على الساحة من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير عرضته عبر شاشتها، أن وزارة الدفاع الروسية دمّرت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، في تقريرها، أن الصاروخين الأوكرانيين هما من طراز "نبتون" دُمرا فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبة جزيرة القرم دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية.

وخلال تقريرها، أشارت القاهرة الإخبارية، إلى أن الجيش الأوكراني، أعلن عن تنفيذ سلسلة عمليات ناجحة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن الضفة الشرقية لنهر دنيبرو تعد الممر المائي خط الجبهة الفعلي في جنوب أوكرانيا.