العالم اليوم - السيسي يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وكبار مسؤولي المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب.

من جانبها، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، وأكدت تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد.

كما شدد السيسي خلال اللقاء على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير.

وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.