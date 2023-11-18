نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف مدرسة الفاخورة بغزة وسقوط عدد من الضحايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم بوقوع مأساة إنسانية في مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة، حيث ذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت هجومًا أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.



عدد ضحايا حادث مدرسة الفاخورة بغزة:

حادث مدرسة الفاخورة بغزة



لم تفد المصادر حتى الآن عن عدد الضحايا، ولكن تم تداول مقاطع فيديو لخروج الضحايا من تحت الأنقاد بشكل غير إنساني وبشع، وأثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلقين على هذا الحادث بـ مجزرة مدرسة الفاخورة، ووصفهم بفعل بشع لا يقبله أي دين من الأديان السماوية أو الإنسانية.

حادث مدرسة الفاخورة بغزة



معلومات عن مدرسة الفاخورة بغزة:



في قطاع غزة، تتبع مدرسة الفاخورة التابعة لمنظمة الأونرو لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،و تقع هذه المدرسة في مخيم جباليا، وأصبحت مشهورة بفعل الأحداث المأساوية التي جرت داخل حدودها خلال الهجوم على قطاع غزة في ديسمبر 2008- يناير 2009،خلال تلك الأحداث الصادمة، قامت القوات الإسرائيلية بارتكاب مجزرة في المدرسة، حيث فقد 43 لاجئًا حياتهم، مما أسفر عن وفاة العديد من الطلاب والمدرسين في هذا الحادث المأساوي.

هجوم بشع من جيش الاحتلال:

وفي سياق متصل، قامت طائرات الاحتلال بشن غارات جوية على منزل مكتظ بالسكان في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أسفر عن انهيار المنزل وفقدان العديد من الأرواح.

تم استخراج جثث عدة من تحت الأنقاض، فيما استهدفت القوات الإسرائيلية المسجد الكبير في مخيم المغازي، مما يرتفع عدد المساجد التي تعرضت للقصف إلى أكثر من 192، حيث دمر 56 مسجدًا بشكل كامل.

في سياق آخر، قامت طائرات الاحتلال بقصف منازل ومركز ثقافي في وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار التصعيد العسكري في المنطقة الشمالية.

وفقًا للمصادر المحلية، أسفر الهجوم على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة عن فقدان أرواح وإصابة عدد من المدنيين، بينما أسفر قصف مركز ثقافي في رفح ومنزل في خان يونس عن إصابة عدة أشخاص.