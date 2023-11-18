العالم اليوم - فيديو لفاجعة مدرسة الفاخورة.. دمار وجثث في كل مكان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - كشف مقطع فيديو متداول عى مواقع التواصل الاجتماعي هول ما حدث في مدرسة الفاخورة بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدفها السبت.

وأظهر الفيديو دمارا هائلا في المكان وجثثا مترامية على جوانب أروقة المدرسة التي تأوي مئات النازحين في شمال غزة. وذكر الجناح العسكري لحركة حماس أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت (مجزرة) في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة". وأشار تلفزيون فلسطين إلى أن وقوع "200 قتيل في القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة". وهذه المرة الثانية خلال شهر التي تتعرض فيه هذه المدرسة للقصف، فسبق أن استهدف الطيران الإسرائيلي مدرسة الفاخورة في الرابع من نوفمبر، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا و إصابة العشرات.

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