العالم اليوم - 32 قتيلا من عائلة واحدة في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 04:22 مساءً - أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، السبت، مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 شخصا من عائلة أبو حبل من المخيم.

وكان مسؤول في الوزارة أفاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق السبت، بمقتل ما لا يقل عن خمسين شخصا في غارة أخرى على مخيم جباليا، استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.

وتواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة، حيث تعهدت بالقضاء على حماس، منذ أن قتل مسلحو الحركة 1200 شخص وأخذوا 240 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تقصف إسرائيل معظم أنحاء غزة ودكتها دكا، وأمرت بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من القطاع، مما أدى إلى تشريد نحو ثلثي سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون. ويخشى الكثيرون ممن فروا أن يصبح نزوحهم دائما.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 12 ألف شخص، منهم 5000 طفل.