العالم اليوم - هل تسعى "بيركشاير هاثاواي" لشراء المزيد من الأسهم اليابانية؟

انتم الان تتابعون خبر هل تسعى "بيركشاير هاثاواي" لشراء المزيد من الأسهم اليابانية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 05:24 مساءً - أعلنت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة للملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت بيع سندات مقومة بالين الياباني بأسعار مخفضة، وتعتبر تلك هي الصفقة اليابانية الثانية التي تقوم بها الشركة للعام الجاري.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، تدور التوقعات في الوقت الراهن حول ما إذا كانت الشركة بصدد ضخ استثمارات أكبر في سوق الأسهم الياباني.

وقامت الشركة بتقديم طرح بقيمة 122 مليار ين (نحو 810 ملايين دولار) يتكون من خمسة مزادات لسندات بأجل تتراوح مدته من 3 أعوام حتى 35 عاماً.

وبحسب تقرير "بلومبرغ"، تمكنت الشركة من تقليل فروق العائد بالمقارنة مع صفقة بيع تمت في وقت سابق.

وتعتبر شركة "بيركشاير" واحدة من أكبر الشركات المُصدرة للديون المقومة بالعملة اليابانية بالخارج.

كما تقوم الشركة أيضاً بالاستثمار الكثير في سوق الأسهم اليابانية، إذ أعلن بافيت في شهر يونيو الماضي أنه قد رفع حيازته لحصص بشركات يابانية من بينها "ميتسوبيسشي" و"إتوتشو" ما عزز الثقة بسوق الأسهم عامةً في البلاد، وساعد على صعود السوق لأعلى مستوى خلال 33 سنة.