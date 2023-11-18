محكمة أمريكية تسمح لـترامب بخوض انتخابات 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - قضت محكمة في ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم السبت، بتورط الرئيس السابق دونالد ترامب، في التحريض على اقتحام مبنى "الكابيتول" عام 2021، ولكنه لم يخالف القسم، وقد يتم قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في أمريكا.

وحكمت القاضية في ولاية كولورادو، بأنه يمكن للرئيس السابق دونالد ترامب، البقاء في الاقتراع الرئاسي التمهيدي للولاية، وأنه على الرغم من تحريضه على العنف السياسي خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، في 6 يناير 2021، إلا أنه لم ينتهك قسم اليمين بفعلته هذه".

وخلصت القاضية في حكمها، إلى أن "ترامب تصرف بنية محددة لإثارة العنف السياسي وتوجيهه إلى مبنى الكابيتول من أجل وقف نقل السلطة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ورغم ذلك، أشارت إلى أن هناك "حججا مقنعة من كلا الجانبين" حول ما إذا كان ينبغي إدراج الرؤساء ضمن أولئك، الذين قد يمنعون من تولي المناصب العامة.