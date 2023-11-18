غدًا الأحد... حملة مواطن تقيم مؤتمرا لدعم الرئيس بجلاجنفورد النمساوية

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أحمد جودة - القاهرة - تقييم حملة مواطن لدعم مصر بالخارج غدًا الأحد الموافق 19 من نوفمبر الجاري مؤتمرا لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمدينة كلاجنفورد النمساوية والتي بها جالية مصرية نشيطة.

وقال محمد هلال منسق حملة مواطن الرسمية لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أن الحملة تعمل على قدم وساق في هذه المرحلة الحاسمة في عمر الترويج والدعاية للمرشحين وذلك لحشد أكبر قدر من أبناء الجالية المصرية في مدينة كلاجنفورد للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي.

وأضاف منسق الحملة في المدينة النمساوية أننا وجهنا الدعوة لأبناء الجالية لحضور هذا المؤتمر الهام الذي يشارك فيه اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والأستاذ الدكتور محمد يحيى غيدة أمين عام مؤسسة القادة بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أكد يحيى عبد العال مسؤول حملة مواطن في مدينة كلاجنفورد أن المؤتمر المقرر عقده يوم غد الأحد سوف يتناول أكثر من محور يأتي في مقدمتها عرض الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الولايتين السابقتين، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه مصر والتأكيد على أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأقدر على العبور بمصر إلى بر الأمان، وكذلك شرح الوضع الإقليمي وما يستدعيه من الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة.

ومن ناحيته أكد يوسف فاضل عضو الحملة الرسمية مواطن لدعم مصر أن عملية الحشد ستتواصل بشكل مكثف في الأيام الاي تلي هذا المؤتمر وذلك للتأكيد على ضرورة التوجه للقنصلية المصرية بفيينا للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية والتصويت للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي.

هذا وأكد بهجت العبيدي المتحدث الإعلامي للحملة الرسمية مواطن لدعم مصر في الخارج أن منسقي الحملة في كل بلاد العالم على تواصل مستمر مع نصر مطر المنسق العام للحملة الرسمية مواطن لدعم مصر وذلك لإطلاعه على كافة الفعاليات وخطة العمل للمرحلة الحالية الخاصة بتكثيف الحضد والمرحلة الأخيرة المتعلقة بالأمور اللوجستية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد عشرات المؤتمرات في بلدان العالم المختلفة يقوم عليها منسقو الحملة في دول العالم المختلفة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإظهار الشعبية الهائلة التي يتمتع بها الرئيس بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج.