العالم اليوم - صندوق النقد الدولي: قد نحتاج إلى زيادة قيمة برنامجنا لمصر

انتم الان تتابعون خبر صندوق النقد الدولي: قد نحتاج إلى زيادة قيمة برنامجنا لمصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة.

وأضافت غورغيفا في تصريحات نشرتها وكالة "رويترز"، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الحرب في غزة تدمر سكان القطاع واقتصاده.

وأضافت أن للتصعيد في غزة "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة وهي مصر ولبنان والأردن، من خسائر محتملة ستتكبدها الدول في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان السبت، إن الأزمة المتعلقة بمسألة العملة التي تمر بها مصر "سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك".

وأضاف: "هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية. أوجه حديثي لكل رجال الصناعة المصريين، فالأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل أزمة عابرة"، حسب تعبيره.