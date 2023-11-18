رئيس المفوضية الأوروبية تشكر مصر على جهودها لإيصال المساعدات لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - وجهت ورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الشكر لمصر على الجهد والعمل الذى تقوم به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

واعتبرت أوروسولا فون ديرلاين -في تدوينة لها عبر حسابها على منصة " إكس"- إيصال هذه المساعدات الإنسانية شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه للمدنيين في قطاع غزة.

وقالت أوروسولا فون ديرلاين - عقب تفقدها اليوم /السبت/ بمطار العريش مساعدات أوروبية للهلال الأحمر المصرى تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة - " إننا وباعتبارنا فريق أوروبا، فإننا أكبر جهة مانحة للمساعدات للشعب الفلسطيني ".