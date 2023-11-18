نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يقصف منظومة صواريخ أرض جو متقدمة وأهداف تابعة لحزب الله في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

وأفاد في بيان بأن الطائرات المقاتلة دمرت منظومة صواريخ أرض جو متقدمة ردا على إطلاق صاروخ على طائرة تابعة لسلاح الجو.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أغار على عدة أهداف لحزب الله في الأراضي اللبنانية، ومن بين الأهداف مجمعات عسكرية ومواقع.

وأشار في بيانه إلى أن مقاتلات سلاح الجو دمرت منظومة متقدمة لصواريخ أرض جو ردا على إطلاق صاروخ جو-أرض على طائرة تابعة لجيش الدفاع الليلة الماضية، مؤكدا أنه قد تم اعتراض الصاروخ بنجاح.

ونشرت القوات الإسرائيلية مقاطع فيديو وثقت قصف منظومة صواريخ الأرض جو المتقدمة والغارات الجوية.

وفي وقت سابق، قال مراسل RT إن جيش الاحتلال الإسرئيلي استهدف عمق الجنوب اللبناني للمرة الثالثة منذ 8 أكتوبر، حيث أغارت مسيرة إسرائيلية على معمل يقع بين بلدتي الكفور وتول بمحافظة النبطية.

وأضاف أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت يوم السبت غارة بصاروخين على معمل لأشغال الألمنيوم في المنطقة الواقعة بين بلدتي الكفور وتول في محافظة النبطية مما أدى إلى احتراق المعمل ومعداته بالكامل.