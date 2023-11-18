العالم اليوم - بالأدلة.. "سي إن إن" تشكك في رواية إسرائيل بشأن مجمع الشفاء

انتم الان تتابعون خبر بالأدلة.. "سي إن إن" تشكك في رواية إسرائيل بشأن مجمع الشفاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 07:26 مساءً - خلص تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية إلى أن الجيش الإسرائيلي "ربما نقل أو أعاد ترتيب الأسلحة في مستشفى الشفاء قبل قدوم الصحفيين".

وكان الجيش الإسرائيلي نشر، يوم 15 نوفمبر، مقطع فيديو، يظهر جولة على أسلحة حماس، التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء.

وقالت "سي إن إن" إن الفيديو يظهر "أسلحة أقل في المستشفى مقارنة مع الفيديوهات اللاحقة، التي صورتها عدسات الصحفيين".

وأضافت: "يشير هذا الأمر إلى أنه ربما تم نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول أطقم الأخبار".

وقارنت "CNN" اللقطات، التي نشرها الجيش الإسرائيلي على الإنترنت، مع اللقطات التي التقطتها قناة "فوكس نيوز" الأميركية، التي مُنحت حق الوصول إلى الموقع في الساعات التالية.

وجرى تصوير الفيديو الأول في حدود الساعة 13:18، أما مراسل "فوكس نيوز" فقد حل بعين المكان بحلول منتصف الليل.

وذكرت "سي إن إن": "أظهر مراسل فوكس نيوز بندقيتين من طراز AK-47، لكن فيديو الجيش الإسرائيلي الذي تم تصويره في وقت سابق يظهر بندقية واحدة فقط من هذا الطراز".

وتابعت: "من غير الواضح من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47، ولماذا لم يظهر في مقطع الجيش الإسرائيلي الأول".

وأوضحت: "من الممكن أنه تمت إزالة الأسلحة من مكان الحادث أو استبدالها قبل وصول أطقم الأخبار".

وتواصلت "CNN" مع الجيش الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن ما وصفته بـ"التناقض الواضح"، لكنها لم تتلق ردا.