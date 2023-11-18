حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 08:31 مساءً - أوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدد من المستوطنات الإسرائيلية جراء إطلاق مكثف لرشقات صاروخية فلسطينية.

واستشهد في قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لمقر حركة «فتح» بمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية 5 مواطنين، وأصيب آخران، وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف مبنى في مخيم بلاطة، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن استشهاد 5 مواطنين.

كما استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس، وبحسب «وفا»، فإن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء عن استشهاده فور وصوله المستشفى.

الحرب على غزة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منازل، ومركزا ثقافيا، ومسجدا وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

فيما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة.