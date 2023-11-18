حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 08:31 مساءً - أفادت فضائية « القاهرة الإخبارية » في نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 6 جنود وإصابة 7 آخرين في غزة

في وقت سابق، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

وأوضح أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث، إذ أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية في القطاع والضفة المحتلة.

وأكد أن إسرائيل تواصل انتقامها من الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.