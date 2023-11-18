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أحمد جودة - القاهرة - الرئاسة الفلسطينية تضع "خيار وحيد" أمام إسرائيل وأمريكا لإنهاء الحرب في فلسطين

استنكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من مواصلة واشنطن عرقلة وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وما يصاحبه من عمليات إخلاء وتدمير لمستشفيات غزة.

الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وقال نبيل أبوردينة: "نجدد مطالبتنا للإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

الرئاسة الفلسطينية تضع خيار وحيد أمام إسرائيل وأمريكا لإنهاء الحرب في فلسطين

وأضاف: "ليس هناك خيار آخر أمام إسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة الجارية في الأراضي الفلسطينية كافة والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي سوف تحرق الجميع ولن ينجو منها أحد".

وتابع أبوردينة: "نحذر مرة أخرى من أن هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي".

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 12 ألف

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 12 ألف

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12300 شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، مُشيرًا إلى أن الإصابات تجاوزت 30 ألف إصابة في صفوف الفلسطينيين جرّاء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المكتب، مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة إسرائيلية على منزلهم بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، ونشرت الوزارة قائمة بأسماء شهداء عائلة أبو حبل من المخيم.

كتائب القسام تحرز نجاح جديد في صفوف جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 6 من ضباطه وجنوده، خلال المعارك البرية في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 378 قتيلا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت: "قُتل ستة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي في اليوم الأخير من القتال في غزة".