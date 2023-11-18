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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - صحفية نيويورك تايمز تفجر "مفاجأة" وتكشف خطة إسرائيل تجاه غزة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إسرائيل تخطط لشن عمليات تطهير في مناطق شمال قطاع غزة لعدة أسابيع، قبل أن تنتقل إلى الجزء الجنوبي من القطاع.

عاجل - صحفية نيويورك تايمز تفجر "مفاجأة" وتكشف خطة إسرائيل تجاه غزة

عاجل - صحفية نيويورك تايمز تفجر "مفاجأة" وتكشف خطة إسرائيل تجاه غزة

قالت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين: "أخبرنا زملاءنا الإسرائيليين بأنه سيستغرق بضعة أسابيع إضافية لتنفيذ عملية التطهير في شمال غزة، ثم ستقوم إسرائيل بمبادرة منفصلة لتوسيع هجومها في جنوب غزة".

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن قرار إسرائيل بالشن عملية في قطاع غزة بشكل مستعجل لم يتيح للقادة الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل عدد الضحايا المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية لا تزال غير مؤكدة وتحتاج إلى مزيد من التقييم والتحليل.

بيان عاجل من الأزهر الشريف ضد إسرائيل

أدان الأزهر استهداف الكيان الصهيوني الإرهابي للنازحين الأبرياء في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر، والتي أدت إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، واصفًا ذلك بأنه جريمة غير إنسانية وغير أخلاقية.

وقال الأزهر: “هذه الجرائم تنضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الدموي، الذي لا يعرف معنى الإنسانية والأخلاق، ويتبع سياسة القتل والتجبر والاغتصاب وانتهاك حقوق الآخرين”.

الأزهر يوجه رسالة إلى العالم

الأزهر يوجه رسالة إلى العالم

دعا الأزهر الشريف جميع أحرار العالم إلى التوحد ومواجهة إرهاب الصهاينة والجهات التي تدعمهم، مُشددًا على ضرورة ضغط المجتمع الدولي والمسارعة لوقف هذا العدوان الأسود الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وكشف جرائمه ومجازره المستمرة ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف: “أن كل احتلال له نهاية، وأن الاحتلال الصهيوني الإرهابي سيزول عن أرض فلسطين، سواء كان ذلك في المستقبل القريب أو البعيد”.

وحث الأزهر الفلسطينيين على عدم اليأس، وأكد أن الثأر سيكون لهم عند الله، الذي هو الغالب الذي لا يُقهر.

وقدم تعازيه ومواساته الخالصة لأهل فلسطين المظلومين وللأمتين العربية والإسلامية، مُعربًا عن حزنه العميق إزاء عجز المجتمع الدولي وصمته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الأزهر أنهم لم يقدموا ما يستحقونه في محاسبة الظالمين ودعم إخوانهم في فلسطين، ولم يبيضوا وجوههم في نظر الله وفي سجلات التاريخ.