نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان أردني عن استهداف إسرائيل لمدرستين تؤويان نازحين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاستهداف الذي وقع اليوم السبت للنازحين في قطاع غزة المتواجدين في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

‎وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن استمرار غياب العدالة والحماية للفلسطينيين، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون أن يفضي ذلك إلى تحرك دولي فاعل لوقف العدوان الغاشم عليهم، يمثل تدهورا خطيرا يجب وقفه فورا، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة، والاعتداءات على المدنيين والمرافق المدنية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.

‎كما دعا الناطق الرسمي باسم الوزارة "المجتمع الدولي، والمنظمات والأجهزة الدولية، خاصة مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها وقف المأساة الناجمة عن هذا العدوان".