العالم اليوم - نتنياهو يتحدث عن "ضغوط كبيرة" وينفي التوصل لصفقة بشأن الأسرى

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 10:30 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن "الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا كبيرة علينا"، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي صفقة بشأن الأسرى.

وذكر نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: رأيت مسيرة عائلات المخطوفين وأقول لهم إنني أسير معكم، وحتى اللحظة ليست هناك صفقة.

الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا كبيرة علينا لكننا نصدها وسنواصل الحرب.

طلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف إطلاق النار ورفضنا.

من اليوم الأول أقود مع زملائي جهودا للحفاظ على دعم واشنطن.

أقدر الولايات المتحدة بقيادة صديقنا جو بايدن والتي ترى الأمور مثلنا تماما.

وافقنا على طلب أميركي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميا.

نلتزم بتحقيق انتصار حاسم للقضاء على حماس ولن نتوقف عن مهمة إعادة الأسرى.

أعزي عائلات الجنود الذين سقطوا في قطاع غزة.

طلبت أن أجمع عائلات "المخطوفين" مع مجلس الحرب، لأريهم ما نقوم به.

وحدة الشعب والتصميم وقوتنا الفولاذية شروط لتحقيق الانتصار.

لا يمكن تحقيق نصر عسكري دون دعم سياسي من القادة والشعب.

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