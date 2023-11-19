نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تدين بشدة قصف الجيش الإسرائيلي مجددا مدرسة الفاخورة بشمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت قطر بشدة قصف الجيش الإسرائيلي مجددا مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة والذي أدى لمقتل العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واعتبرت قطر القصف مجزرة مروعة وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وجددت وزارة الخارجية في بيان يوم السبت، "مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات".

كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وحذرت الوزارة من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

كما جددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.