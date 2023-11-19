نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدمير المدرسة البدوية في شمال غزة: انتهاكات جديدة تثير قلق حقوق الإنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مديرية شمال غزة حادثة صادمة حيث قامت قوات الاحتلال بتدمير مدرسة بدوية كان من المقرر افتتاحها قريبًا لخدمة نحو 1000 طالب في المرحلة الأساسية.

يأتي هذا العمل العدائي في سياق استمرار الاحتلال في قتل الأطفال والطلبة والمعلمين، مع تبعات سلبية على المؤسسات التعليمية، وزادت هذه الحوادث من مخاوف حقوق الإنسان وجذبت انتقادات المجتمع الدولي.

تدمير مدرسة البدوية بشمال غزة:

وعلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قائلة: "انتهاك جديد بحق مدارسنا... مشهد تدمير الاحتلال للمدرسة البدوية في مديرية شمال غزة، كانت تلك المدرسة البوابة المستقبلية لخدمة نحو 1000 طالب في المرحلة الأساسية، ولكن الاحتلال يستمر في سياسته العدائية تجاه التعليم، ما يثير مزيدًا من القلق بين الجماهير الدولية حول هذه الانتهاكات".

تحويل الدراسة أون لاين بفلسطين:



في وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أمس،في ظل الظروف الراهنة،أن إدارة التعليم سوف تطبق قرارً بتنفيذ دوام المدارس الحكومية إلكترونيًا اعتبارًا من صباح اليوم السبت الموافق 2023/11/18 حتى مساء الخميس 2023/11/23، حيث يتم تنسيق هذا النظام بالتعاون مع مديري المدارس والمشرفين التربويين لضمان السير السليم للعملية التعليمية عن بُعد، لمزيد من الآمان والحماية.

ولم يسلم أهالي غزة من التدمير حتى بعد سن الهجوم على المنازل والمستشفيات وعربات الإسعاف، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة الفاخورة بغزة وسقوط عدد من الضحايا وصل إلى 200 شخص بمنظر مؤلم وحزين لجميع الأمة الإسلامية والعربية والعالمية، وأيضًا الإنسانية مما أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا فيس بوك مكثفين الدعاء لقطاع أهالي غزة بالنصر والنجاة والرحمة لجميع الشهداء والصبر للأهالي، مؤكدين على استمرار حملات المقاطعة بشكل دائم دون تراجع، معبرين عن الحزن والآسف لما يحدث بفلسطين وأهالي قطاع غزة الأشقاء، كنوع من العروبة والأخوة والمساندة، تحديدًا بعد انتشار فيديوهات لضحايا مدرسة الفاخورة بغزة وسقوط وفيات وضحايا.