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أحمد جودة - القاهرة - بقلب منكسر.. بايدن يصدم إسرائيل ويقر بحق الشعب الفلسطيني

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الشعب الفلسطيني يستحق إقامة دولته الخاصة، وأن غزة والضفة الغربية يجب أن تحكمهما سلطة فلسطينية جديدة، وذلك مع استمرار الغارات الجوية والهجوم البري على قطاع غزة.

بقلب منكسر.. بايدن يصدم إسرائيل ويقر بحق الشعب الفلسطيني

بقلب منكسر.. بايدن يصدم إسرائيل ويقر بحق الشعب الفلسطيني

أكد بايدن أنه يسعى إلى تحقيق السلام وضمان وحدة الفلسطينيين من خلال إعادة توحيد القطاعين وتشكيل حكومة واحدة، تحت سلطة فلسطينية جديدة، وأشار إلى أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لتحقيق السلام.

وأعرب بايدن عن حزنه الشديد إزاء الصور المؤلمة الواردة من غزة، التي تظهر مقتل آلاف المدنيين، بما في ذلك الأطفال.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في الوقت الراهن لن يكون كافيًا لتحقيق السلام، ما دام بقيت حركة "حماس" ملتزمة بالعنف والتدمير، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يمنح حماس فرصة لإعادة تجهيز ترسانتها الصاروخية وتعزيز قدراتها العسكرية.

بايدن: هدفنا ليس وقف الحرب مؤقتا

وقال بايدن: “أن هدفنا ليس وقف الحرب مؤقتًا، بل وقفها نهائيًا، وبناء مستقبل أفضل في غزة وفي المنطقة بأكملها، لمنع تكرار أعمال العنف والصراع في المستقبل”، مُشددًا على أهمية كسر دائرة العنف والعمل على بناء أسس أقوى للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

صحفية نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل تجاه غزة

صحفية نيويورك تايمز تكشف خطة إسرائيل تجاه غزة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إسرائيل تخطط لشن عمليات تطهير في مناطق شمال قطاع غزة لعدة أسابيع، قبل أن تنتقل إلى الجزء الجنوبي من القطاع.

وقالت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أمريكيين: "أخبرنا زملاءنا الإسرائيليين بأنه سيستغرق بضعة أسابيع إضافية لتنفيذ عملية التطهير في شمال غزة، ثم ستقوم إسرائيل بمبادرة منفصلة لتوسيع هجومها في جنوب غزة".

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن قرار إسرائيل بالشن عملية في قطاع غزة بشكل مستعجل لم يتيح للقادة الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل عدد الضحايا المدنيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية لا تزال غير مؤكدة وتحتاج إلى مزيد من التقييم والتحليل.