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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الرئيس الفلسطيني يحمل أمريكا مسئولية الإبادة الجماعية والمجازر .. وبايدن يرد

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل الفوري لوقف الأزمة الإنسانية والعنف الجاري وحماية الشعب الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني يحمل أمريكا مسئولية الإبادة الجماعية والمجازر.. وبايدن يرد

عاجل - الرئيس الفلسطيني يحمل أمريكا مسئولية الإبادة الجماعية والمجازر.. وبايدن يرد

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "بايدن يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، يجب أن يتدخل فورا لوقف العدوان وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والتي تنذر بانفجار وشيك".

وأضاف: ""ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة؟..ألا يكفي ما سفك من دماء الأطفال والنساء والشيوخ حتى تصحوا ضمائر العالم؟".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وفي وطنه بحرية وكرامة، مشددًا على أنه سيبقى صامدا حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.

محمود عباس لنظيره الأمريكي: لا بد من وقف هذه الحرب فورا

وتابع عباس: “الرئيس بايدن، أدعوكم بكل صفاتكم الرسمية والإنسانية بأن توقفوا هذه الكارثة الإنسانية، بل هذه الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الأبرياء، والتي لن يبرئ التاريخ أحدا منها، وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة”.

وأردف: "لا بد من وقف هذه الحرب فورا.. كيف تكون حرب الإبادة هذه دفاعا عن النفس؟ إنها في الحقيقة جرائم حرب تستوجب العقاب".

وأعرب عباس عن استيائه من العنف والتدمير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، واصفًا الأحداث الجارية في قطاع غزة بالكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية.

وطالب الولايات المتحدة ومجتمع الأمم بالتحرك وإيقاف هذه الكارثة الإنسانية والأعمال الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن ينساها التاريخ ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

بايدن: الشعب الفلسطيني يستحق إقامة دولته الخاصة

عاجل - الرئيس الفلسطيني يحمل أمريكا مسئولية الإبادة الجماعية والمجازر.. وبايدن يرد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الشعب الفلسطيني يستحق إقامة دولته الخاصة، وأن غزة والضفة الغربية يجب أن تحكمهما سلطة فلسطينية جديدة، وذلك مع استمرار الغارات الجوية والهجوم البري على قطاع غزة.

أكد بايدن أنه يسعى إلى تحقيق السلام وضمان وحدة الفلسطينيين من خلال إعادة توحيد القطاعين وتشكيل حكومة واحدة، تحت سلطة فلسطينية جديدة، وأشار إلى أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لتحقيق السلام.

وأعرب بايدن عن حزنه الشديد إزاء الصور المؤلمة الواردة من غزة، التي تظهر مقتل آلاف المدنيين، بما في ذلك الأطفال.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في الوقت الراهن لن يكون كافيًا لتحقيق السلام، ما دام بقيت حركة "حماس" ملتزمة بالعنف والتدمير، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يمنح حماس فرصة لإعادة تجهيز ترسانتها الصاروخية وتعزيز قدراتها العسكرية.

وقال بايدن: “أن هدفنا ليس وقف الحرب مؤقتًا، بل وقفها نهائيًا، وبناء مستقبل أفضل في غزة وفي المنطقة بأكملها، لمنع تكرار أعمال العنف والصراع في المستقبل”، مُشددًا على أهمية كسر دائرة العنف والعمل على بناء أسس أقوى للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.