العالم اليوم - المستشار الألماني يتمسك بحل الدولتين وينتقد الاستيطان بالضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 12:24 صباحاً - حثّ المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة وذلك في اتصال هاتفي بينهما يوم السبت.

وقال شولتس لنتنياهو إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يمكن أن يساهم في تحسين كبير على صعيد وصول الإمدادات للسكان.

وأشار بيان للمستشارية السبت إلى أن شولتس شدد على أن "هدنات إنسانية يمكن أن تسهم في تحسّن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان".

وأورد البيان أن نتنياهو "فصّل الجهود التي تبذلها إسرائيل لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مشدّدا على أن حماس تسعى على الدوام لإحباط هذه الجهود، وفقما نقلت "فرانس برس".

وانتقد شولتس سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

وخلال زيارة لمنطقة نوتيتال في ولاية براندنبورغ، قال شولتس: "لا نريد أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولا نريد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف أن "النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين تظل حل الدولتين. إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم"، وفقما نقلت "رويترز".

وأسفر هجوم حماس في السابع من أكتوبر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي بأن حماس تحتجز نحو 240 شخصا كرهائن.

وأفادت حصيلة حديثة صادرة عن وزارة الصحة يوم السبت، بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 12012 قتيلا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 32300، في غزة الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.