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أحمد جودة - القاهرة - المفوضية الأوروبية تتخذ "موقف جرئ" تجاه فلسطين

عارضت فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع إكس.

المفوضية الأوروبية تتخذ "موقف جرئ" تجاه فلسطين

المفوضية الأوروبية تتخذ "موقف جرئ" تجاه فلسطين

أشادت فون دير لايين بدور مصر في توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الضعفاء وتسهيل وصولها إليهم، مؤكدة التزامها وتوافقها مع الرئيس السيسي على مبدأ عدم التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على فكرة الدولتين، إسرائيل وفلسطين.

وقال لايين: "ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرّة في غزة مع الرئيس السيسي، وشكرت لمصر دورها في توفير وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين الضعفاء".

المفوضية الأوروبية تتفقد المساعدات الإنسانية

زارت رئيسة المفوضية الأوروبية سيناء وفقًا لبيان صادر عن محافظ المنطقة الحدودية بين إسرائيل وغزة، حيث إلى وصلت إلى مطار العريش ومن ثم توجهت إلى معبر رفح لتفقد المساعدات الإنسانية وزيارة الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات الموجودة في المنطقة الشرقية من مصر.

وأعلنت فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي قد ضاعف مساعدته الإنسانية لقطاع غزة أربع مرات، حيث تجاوزت قيمتها مليون يورو، بالإضافة إلى 260 مليون يورو من المساهمات التي قدمتها الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن الجميع يتفق على ضرورة زيادة حجم المساعدة المقدمة إلى غزة، وهذا هو الهدف من اقتراح قبرص بإنشاء ممر بحري.

الرئاسة الفلسطينية تستنكر عرقلة أمريكا للعدوان الإسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية تستنكر عرقلة أمريكا للعدوان الإسرائيلي

استنكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من مواصلة واشنطن عرقلة وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وما يصاحبه من عمليات إخلاء وتدمير لمستشفيات غزة.

وقال نبيل أبوردينة: "نجدد مطالبتنا للإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "ليس هناك خيار آخر أمام إسرائيل والإدارة الأمريكية سوى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، لأن هذه الحملة المسعورة الجارية في الأراضي الفلسطينية كافة والهادفة إلى خلق فوضى وجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي سوف تحرق الجميع ولن ينجو منها أحد".

وتابع أبوردينة: "نحذر مرة أخرى من أن هذا العدوان لن يحقق السلام والأمن لأحد، بل سيخلق وضعا لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي".