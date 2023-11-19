العالم اليوم - ماني يتألق في مباراته رقم 100 مع السنغال بتصفيات كأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:25 صباحاً - احتفل ساديو ماني بمباراته المئة مع منتخب السنغال بتسجيل هدفين في الفوز 4-صفر على جنوب السودان مستهل مشوار الفريقين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ولعب ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام مرتين، تمريرة حاسمها استغلها بابي ماتار سار لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى قبل أن يهز الشباك بعدها بخمس دقائق مستغلا تمريرة من لاعب الوسط المخضرم إدريسا جانا جي.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز لامين كمارا (19 عاما) والذي كان يخوض أولى مبارياته الدولية الهدف الثالث من تسديدة قوية بعدما قطع الكرة من الدفاع على حدود منطقة الجزاء.

واختتم ماني (31 عاما)، والذي خاض أولى مبارياته الدولية في 2012، التسجيل من علامة الجزاء بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني قبل أن يخرج في الدقيقة 63 لتجنب إصابته بالإرهاق قبل مواجهة توغو في المباراة المقبلة بالتصفيات يوم الثلاثاء.

وتسعى السنغال للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي وتلعب في المجموعة الثانية سهلة نسبيا تعتبر فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منافسيها.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك وأميركا.