نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يهدد بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جو بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست السبت "لقد أكدت لقادة إسرائيل ضرورة وقف أعمال العنف المتطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة مرتكبيها".

وشدد أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات خاصة، بما في ذلك إصدار حظر على تأشيرات الدخول ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".