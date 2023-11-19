نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله إلى "منطقة موت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت، مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح "منطقة موت".

وأفادت المنظمة في بيان أنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت في المستشفى.