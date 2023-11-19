العالم اليوم - إسرائيل تقتحم جنين وبلاطة بالضفة.. اشتباكات عنيفة ونشر قناصة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تقتحم جنين وبلاطة بالضفة.. اشتباكات عنيفة ونشر قناصة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 03:24 صباحاً - اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق نابلس، بالإضافة إلى مدينة جنين من عدة محاور.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة شاب برصاص قوات إسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والمباني.

ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في عدد من أحياء المدينة ما أدى لإصابة شاب، كما اعتقلت مواطنة من حي السيباط في المدينة.

وداهمت القوات الإسرائيلية أحياء واد عز الدين، والبيادر، والهدف، وحي الزهراء، وشارع حيفا، وشارع جنين- نابلس حيث نصبت حاجزا عسكريا، كما احتجز الجيش الإسرائيلي مركبة إسعاف في المدينة.

وشرعت الجرافات الإسرائيلية بتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع في حي الزهراء في المدينة، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين.

وذكر تلفزيون فلسطين في منشور على "فيسبوك: "أكثر من 100 آلية للقوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين ما يعادل 1000 جندي وسط اشتباكات واعتقالات وقطع للكهرباء والماء والاتصالات وتجريف في محيط مخيم جنين".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية محلية، فيديوهات قالوا إنها لعملية اقتحام جنين، وأعمال التجريف، وإعاقة عمل فرق الإسعاف.

كذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات من الجيش الإسرائيلي ترافقها عدد من الجرافات العسكرية، اقتحمت بلاطة، ودارت مواجهات عنيفة مع هذه القوات في المخيم، كما نصب الإسرائيليون القناصة على أسطح عدد من المنازل والمباني.