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أحمد جودة - القاهرة - مرتضى منصور يهاجم داليا زيادة بعد هجومها على حماس

عاجل - "من أوسخ 100 إمرأة في العالم".. مرتضى منصور يشن أقوى هجوم على داليا زيادة بعد رسالتها المثيرة للجدل، يتردد إسم الناشطة السياسية داليا زيادة على ألسنة عدد كبير من المواطنين بعدما شغلت الرأي العام عقب حديثها عن حماس ووصفها بالإرهاب، ودعمها للكيان الصهيوني في العديد من المرات.

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وتتصدر الباحثة داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، محركات البحث جوجل وتريندات مواقع التواصل الإجتماعي الشهير جميعها بعد اتهامها بالتجسس والتخابر لصالح إسرائيل.

عاجل - "من أوسخ 100 إمرأة في العالم".. مرتضى منصور يشن أقوى هجوم على داليا زيادة بعد رسالتها المثيرة للجدل

وخرج علينا منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وشن هجومًا حادًا على داليا زيادة، ليشعل مواقع التواصل الإجتماعي بأقوى هجوم حتى الآن.

عاجل - "من أوسخ 100 إمرأة في العالم".. مرتضى منصور يشن أقوى هجوم على داليا زيادة بعد رسالتها المثيرة للجدل

وترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا الإطار ترصد تعليق مرتضى منصور على داليا زيادة بعد هجومها على حماس ودعمها لإسرائيل، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مرتضى منصور يهاجم داليا زيادة

وهاجم مرتضى منصور الناشطة السياسية داليا زيادة بعد دعمها لإسرائيل، وظهر في بث مباشر وفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، معلقًا عن وصفها لحماس بالإرهاب ودعمها للكيان الصهيوني ورد عليها بأقوى هجوم.

وتحدث مرتضى، وقال: "داليا زبالة إللي مسميه نفسها داليا زيادة، مين دي أصلا، دي عيله كانت شغالة في مركز إبن خلدون عند الدكتور سعد إبراهيم الله يرحمه إبن الدقهلية، عاملة فيديو وتقول فيه أنها تم اختيارها من مجلة نيوزويك الأمريكية بتاعت الصهاينة أنها من أكثر 100 إمرأة مؤثرة في العالم".

عاجل - "من أوسخ 100 إمرأة في العالم".. مرتضى منصور يشن أقوى هجوم على داليا زيادة بعد رسالتها المثيرة للجدل

مرتضى منصور لـ داليا زيادة "من أوسخ 100 إمرأة في العالم"

وأضاف: "بتأثري في إيه يا زبالة إنتي، إنتي عبيطة، أنتِ مين أنتِ ولا ليكي لازمة، بتقولي إنك من أكثر 100 إمرأة مؤثرة في العالم، قصدك من أوسخ 100 إمرأة في العالم، وانتن 100 إمرأة في العالم".

مرتضى منصور لـ داليا زيادة "قاعدة في تل أبيب على طول"

وتابع: "ماذا قالت عن فلسطين، إسرائيل أصدقائنا بتحارب الإرهاب بالنيابة عن الدول العربية كلها معقبًا (المقاومة بقيت إرهاب)، قاعدة في تل أبيب على طول".

أتم: "الجندي محمد صلاح الذي قتل 3 من الجنود الإسرائيليين، قلبوا الدنيا عليه، ونحن لدينا 10 آلاف طفل وإمراء شهداء حتى الآن، ماذا عن نساءنا وأطفالنا الذين يقتلون كل يوم، داليا زيادة أسوأ من الصهيونية".

عاجل - "من أوسخ 100 إمرأة في العالم".. مرتضى منصور يشن أقوى هجوم على داليا زيادة بعد رسالتها المثيرة للجدل

داليا زيادة تتصدر تريند جوجل بدعمها لإسرائيل

وكانت تصدرت داليا زيادة محركات البحث جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، بعد رسالتها الأخيرة عقب مغادرتها جمهورية مصر العربية، على أثر اتهامها بالتجسس والتخابر لصالح إسرائيل.

وكشفت داليا زيادة في رسالتها عن هجومها الشديد ضد حركة حماس الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، ووصفتها بالإرهاب، كما أنها دعمت حرب جيش الاحتلال على أهل قطاع غزة، ووصف الإسرائيليين واليهود بأنهم شعب مصر المختار.

وكانت غادرت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، جمهورية مصر العربية عقب اتهامها بالتجسس والتخابر حيث تقدم المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام ضد داليا يتهمها فيه بتشويه الحقائق والتخابر لإسرائيل.