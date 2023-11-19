نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل تقترب من الاتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل تقترب من الاتفاق

أعلنت وكالة أنباء رويترز، عن اقتراب صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل، من الاتفاق، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب الفلسطينية.

عاجل - صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل تقترب من الاتفاق

عاجل - صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل تقترب من الاتفاق

أوضحت رويترز، أن إسرائيل والولايات المتحدة وحمـاس تقترب من اتفاق للإفراج عن عشرات الأسرى في غزة مقابل هدنة لمدة 5 أيام.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: "اتفاق متوقع بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة سيتم بموجبه إطلاق سراح 50 محتجزا لدى حماس أو أكثر"، مُشيرة إلى أن خلال الاتفاق سيتم إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس على دفعات كل 24 ساعة.

بايدن يعرب عن حزنه تجاه الأحداث في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الشعب الفلسطيني يستحق إقامة دولته الخاصة، وأن غزة والضفة الغربية يجب أن تحكمهما سلطة فلسطينية جديدة، وذلك مع استمرار الغارات الجوية والهجوم البري على قطاع غزة.

أكد بايدن أنه يسعى إلى تحقيق السلام وضمان وحدة الفلسطينيين من خلال إعادة توحيد القطاعين وتشكيل حكومة واحدة، تحت سلطة فلسطينية جديدة، وأشار إلى أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح لتحقيق السلام.

وأعرب بايدن عن حزنه الشديد إزاء الصور المؤلمة الواردة من غزة، التي تظهر مقتل آلاف المدنيين، بما في ذلك الأطفال.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في الوقت الراهن لن يكون كافيًا لتحقيق السلام، ما دام بقيت حركة "حماس" ملتزمة بالعنف والتدمير، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يمنح حماس فرصة لإعادة تجهيز ترسانتها الصاروخية وتعزيز قدراتها العسكرية.

وقال بايدن: “أن هدفنا ليس وقف الحرب مؤقتًا، بل وقفها نهائيًا، وبناء مستقبل أفضل في غزة وفي المنطقة بأكملها، لمنع تكرار أعمال العنف والصراع في المستقبل”، مُشددًا على أهمية كسر دائرة العنف والعمل على بناء أسس أقوى للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

الرئاسة الفلسطينية تندد بأفعال أمريكا

عاجل - صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل تقترب من الاتفاق

استنكر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من مواصلة واشنطن عرقلة وقف العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وما يصاحبه من عمليات إخلاء وتدمير لمستشفيات غزة.

وقال نبيل أبوردينة: "نجدد مطالبتنا للإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ووقف عمليات الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ووقف المجازر وجرائم الحرب التي يصر الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

