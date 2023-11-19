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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أبرز بنود صفقة تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل.. تقترب حركة حماس وإسرائيل والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح النساء والأطفال الرهائن في قطاع غزة.

عاجل - أبرز بنود صفقة تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل

عاجل - أبرز بنود صفقة تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بتفاصيل إطلاق سراح عشرات الأسرى من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، بنود صفقة تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

يشمل الاتفاق إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر في مجموعات أصغر كل 24 ساعة

ستتم مراقبة جوية لحركة حماس على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة

الهدف من الاتفاق أيضًا هو السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

محمود عباس يدعو لحماية الشعب الفلسطيني

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن للتدخل الفوري لوقف الأزمة الإنسانية والعنف الجاري وحماية الشعب الفلسطيني.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "بايدن يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة لما له من مكانة دولية وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، يجب أن يتدخل فورا لوقف العدوان وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والتي تنذر بانفجار وشيك".

وأضاف: ""ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة؟..ألا يكفي ما سفك من دماء الأطفال والنساء والشيوخ حتى تصحوا ضمائر العالم؟".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وفي وطنه بحرية وكرامة، مشددًا على أنه سيبقى صامدا حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.

محمود عباس لنظيره الأمريكي: لا بد من وقف هذه الحرب فورا

عاجل - أبرز بنود صفقة تبادل الأسري بين حماس وإسرائيل

وتابع عباس: “الرئيس بايدن، أدعوكم بكل صفاتكم الرسمية والإنسانية بأن توقفوا هذه الكارثة الإنسانية، بل هذه الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الأبرياء، والتي لن يبرئ التاريخ أحدا منها، وتقديم الإغاثة لشعبنا المحاصر في قطاع غزة”.

وأردف: "لا بد من وقف هذه الحرب فورا.. كيف تكون حرب الإبادة هذه دفاعا عن النفس؟ إنها في الحقيقة جرائم حرب تستوجب العقاب".

وأعرب عباس عن استيائه من العنف والتدمير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، واصفًا الأحداث الجارية في قطاع غزة بالكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية.

وطالب الولايات المتحدة ومجتمع الأمم بالتحرك وإيقاف هذه الكارثة الإنسانية والأعمال الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأبرياء، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن ينساها التاريخ ويجب محاسبة المسؤولين عنها.