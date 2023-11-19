العالم اليوم - قتلى فلسطينيون في توغل إسرائيلي بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:26 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين خلال عمليات توغل في الضفة الغربية المحتلة صباح الأحد.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص عصام الفايد (46 عاما) وهو من ذوي الهمم عند مدخل مخيم جنين للاجئين.

وأعلنت في وقت لاحق مقتل الشاب عمر اللحام (20 عاما) بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في رأسه في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وذكر تلفزيون فلسطين في منشور على "فيسبوك: "أكثر من 100 آلية للقوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين معززة بـ1000 جندي وسط اشتباكات واعتقالات وقطع للكهرباء والماء والاتصالات وتجريف في محيط مخيم جنين".

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية محلية، فيديوهات قالوا إنها لعملية اقتحام جنين وأعمال التجريف وإعاقة عمل فرق الإسعاف.

كذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات من الجيش الإسرائيلي ترافقها عدد من الجرافات العسكرية اقتحمت بلاطة ودارت مواجهات عنيفة مع هذه القوات في المخيم، كما نصب الإسرائيليون القناصة على أسطح عدد من المنازل والمباني.