نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعلن إجلاء 550 من مواطنيها بقطاع غزة خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن قيامها خلال أسبوع واحد، بإجلاء 408 من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة ونقلهم عبر مصر إلى روسيا.

وقال مصدر في مقر العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ الروسية، للصحفيين، إنه تم على مدار أسبوع تسيير أربع رحلات جوية خاصة لتنفيذ عمليات الإجلاء للمواطنين الروس من قطاع غزة.

ووفقا للمصدر، هبطت مساء الأحد، طائرة تابعة لوزارة الطوارئ في مطار دوموديدوفو، وعلى متنها المجموعة الرابعة من الروس الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وقال المصدر: "بشكل إجمالي، تم نقل 408 أشخاص إلى موسكو منذ بداية العملية. وبشكل عام، عبر الحدود من غزة إلى مصر أكثر من 550 شخصا، منهم 230 طفلا".