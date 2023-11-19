فرنسا تختبر بنجاح صاروخا بالستيا استراتيجيا

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أحمد جودة - القاهرة - أجرت فرنسا بنجاح تجربة إطلاق صاروخ بالستي استراتيجي من طراز إم51.3 لا يحمل شحنة نووية، السبت، من منطقة لاند في جنوب غرب البلاد، حسب ما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية.

وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو عبر منصة إكس "أول اختبار ناجح لإطلاق الصاروخ البالستي الاستراتيجي إم51.3"، مضيفا "هذا التطور يديم مصداقية ردعنا النووي ويظهر تفوق قطاع الإطلاق لدينا".

وأشرفت على إطلاق الصاروخ المديرية العامة للتسليح من موقع لاند، وفق بيان لوزارة الجيوش التي أكدت أنه "يساهم في إدامة مصداقية ردعنا المحيطي على مدى العقود المقبلة".

وأضافت الوزارة "تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه من خلال موارد الاختبار لدى المديرية العامة للتسليح. وتقع منطقة السقوط في شمال المحيط الأطلسي، على بعد مئات من الكيلومترات من كافة السواحل.

وأجري هذا الاختبار دون شحنة نووية وفي امتثال صارم لالتزامات فرنسا الدولية".