بايدن : حظر تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين لأمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 08:31 صباحاً - لوح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، بإمكانية حظر دخول "المستوطنين الإسرائيليين العنيفين" للولايات المتحدة، وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وكتب بايدن ، تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، "أكدت لقادة إسرائيل رفض العنف المتطرف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وضرورة توقفه فورا، كما شددت على ضرورة إخضاع أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف للمساءلة".

وأضاف: "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطواتها الخاصة، بما في ذلك إصدار حظر على التأشيرات ضد المتطرفين الإسرائيليين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

وجاءت هذه التحذيرات بعد أقل من شهرين على إعلان واشنطن السماح للمواطنين الإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول.