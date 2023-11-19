رئيسة المفوضية الأوروبية من رفح: مصر تلعب دورا محوريا في عدم تصعيد الأحداث

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أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، من أمام معبر رفح البري، إنه يجب التفكير في الخطوة المقبلة والمستقبل للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًة إلى أن الوقت الآن للتفكير حول كيفية مكسب الإسرائيليين والفلسطينيين لمنزل مرة أخرى.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، من أمام معبر رفح إلى أن السبيل الوحيد للتفكير في المستقبل هو بحث سبل سياسية والذي يكمن في حل الدولتين.

وأكدت رئيسة المفوضية أن مصر هي شريك رئيس، صوته مسموع في كل أنحاء المنطقة، مشيرًة إلى أنها تلعب دورًا محوريًا في عدم تصعيد الأحداث.

وفي السياق ذاته، أشادت أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، بالجهود المصرية في إرسال المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن مصر تقوم بدور مهم في إرسال المساعدات إلى القطاع.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن المفوضية الأوروبية نجحت في إيصال مساعدات حيوية إلى العريش حتى تصل إلى غزة، وجمعت ما يزيد عن 50 طنًا من المساعدات، وذلك لم يكن ممكنًا لولا التعاون المصري والهلال الأحمر المصري.

وشددت على ضرورة زيادة حجم المساعدات التي تصل غزة، موضحة أن لديهم اتصال مع العديد من السلطات من أجل التصاريح والأمور اللوجستية.