العالم اليوم - في ثاني ليلة على التوالي.. هجوم روسي بـ"الدرونز" على كييف

انتم الان تتابعون خبر في ثاني ليلة على التوالي.. هجوم روسي بـ"الدرونز" على كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 09:24 صباحاً - أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، الأحد، أن روسيا شنت عدة موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة لليلة الثانية على التوالي، في تصعيد لهجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف لعدة أسابيع.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام إن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها".

وأضاف "لهذا السبب تم الإعلان عن التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة".

وقال بوبكو إنه وفقا للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في كييف وضواحيها.

وأضاف أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع "أضرار جسيمة" أو سقوط ضحايا.