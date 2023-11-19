لمدة خمسة أيام.. اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات الأسرى في غزة مقابل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - توصل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وحماس إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقالت الصحيفة، إن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تحدث عقبات في اللحظة الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاتفاقية التفصيلية المكونة من ست صفحات.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتوسيع هجومها ضد حماس إلى جنوب غزة بعد أن أدت الغارات الجوية إلى مقتل آلاف الفلسطينيين.

تجمد جميع الأطراف العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم إطلاق سراح 50 رهينة

وذكرت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق، ستجمد جميع الأطراف العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل بينما يتم إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر في مجموعات كل 24 ساعة.

واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال هجومها في السابع من أكتوبر داخل إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقالت الصحيفة إن هذا التوقف يهدف أيضًا إلى السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية، مضيفة أن الخطوط العريضة للصفقة تم وضعها خلال أسابيع من المحادثات في قطر.