«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل الهجمات الجوية والبرية والبحرية على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ قوات الجيش الإسرائيلي تواصل الهجمات الجوية والبرية والبحرية على غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل دمرت كليا 76 مسجدا و165 مسجدا بشكل جزئي، واستهداف 3 كنائس منذ يوم 7 أكتوبر وسط قصف إسرائيلي مستمر دون أي هدنة على قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى الفلسطينيين إلى أكثر من 12 ألف شخص وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين.

العدوان الإسرائيلي يدخل اليوم الـ42

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ42 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها، وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.