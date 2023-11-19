العالم اليوم - الحوثيون: سنستهدف جميع السفن الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 12:21 مساءً - قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، الأحد، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا سريع، عبر قناة الجماعة على تيليغرام، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وسبق لزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن قال إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل قبل أكثر من شهر والقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، أعلن الحوثيون تنفيذ سلسلة عمليات بالصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل، في أول انخراط لهم في حرب إقليمية. لكنّ تل أبيب أكدت غالبا أنها اعترضت هذه المقذوفات.

وأسفر هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية التي تقدّر كذلك أن نحو 240 شخصا أخذوا رهائن.

من الجانب الفلسطيني، قالت حكومة حماس، مساء السبت، إن عدد قتلى القصف الإسرائيلي ارتفع إلى أكثر من 12 ألف قتيلا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 32300.