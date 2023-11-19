العالم اليوم - عاهل الأردن يحذر من "انفجار" منطقة الشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:19 مساءً - حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن مواصلة إسرائيل "حربها البشعة" مع حركة حماس في قطاع غزة قد يدفع إلى "انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها"، وذلك خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد.

ونقل بيان للديوان الملكي عن العاهل الأردني قوله إن "استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة وانتهاكاتها اللا شرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها".

وأكد "ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع".

وحذّر من "تفاقم الوضع الإنساني في القطاع"، داعيا "المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

في المقابل، نقل البيان الأردني عن فون در لايين تأكيدها "ضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، مشددة على رفض "أية محاولات لتهجير الفلسطينيين"، و"أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس".

وبحسب البيان، فإنه تم التأكيد خلال اللقاء على "إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية".

ووصلت فون دير لايين إلى عمان بعد زيارة إلى مصر التقت خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعربت في القاهرة عن معارضتها "التهجير القسري" للفلسطينيين.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس، وهي تشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية اعتبارا من 27 أكتوبر، ما تسبّب بمقتل 12 ألفا و300 شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق الأرقام الصادرة عن حكومة حماس. وبين القتلى أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة.